Дроны с термитной смесью: Россия начала атаковать Украину новым оружием
В районе Константиновки зафиксировали новый российский дрон-дракон с термитной смесью, который сперва приняли за применение фосфора. Бойцы бригады «Хижак» смогли сбить беспилотник во время атаки.
Об этом сообщили в бригаде «Хижак» при Департаменте патрульной полиции Украины.
Россияне начали запускать новый дрон-дракон с термитной смесью
Боец бригады «Хижак» поделился, что впервые увидел такой дрон. Ему удалось сбить российский беспилотник над Константиновкой.
Россияне начали использовать дроны типа «Молния» и добавлять в них термитную смесь. Внешне это похоже на удары фосфором.
Оккупанты начали использовать такие дроны со специальной термитной смесью, чтобы выжигать антидроновые сетки и позиции ВСУ.
«Я поначалу не понял, что это. Думали, фосфор. Горит, тянет за собой шлейф. Впервые такое видел. Решил стрелять», — рассказал боец.
Мужчина открыл огонь и сперва отстрелил подвес с зажигательной смесью. Российский дрон не смог выполнить задание.
После этого удалось «добить» и сам беспилотник.
Россия перенаправляет украинские дроны на страны Балтии
Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали инцидент с залетом украинского беспилотника в Эстонию. Там извинились перед эстонской стороной и другими балтийскими партнерами.
Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что Россия намеренно использует средства радиоэлектронной борьбы, чтобы перенаправлять украинские дроны в сторону стран Балтии.
Он также опроверг российские фейки о том, что Украина якобы готовит нападения на РФ с территории Латвии, назвав это частью кампании по дестабилизации общественного мнения в регионе.
Тихий подчеркнул, что Украина реализует свое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН и не использует для ударов по России воздушное пространство балтийских стран.