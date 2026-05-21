Дроны с термитной смесью: Россия начала атаковать Украину новым оружием

Дроны с термитной смесью

Реклама

В Константиновке Донецкой области заметили новый «дрон-дракон» с термитной смесью. Сначала украинские бойцы подумали, что это — фосфор. Боец мобильной огневой группы бригады «Хижак» смог уничтожить российский дрон-дракон.

Об этом сообщили в бригаде «Хижак» при Департаменте патрульной полиции Украины.

Россияне начали запускать новый дрон-дракон с термитной смесью

Боец бригады «Хижак» поделился, что впервые увидел такой дрон. Ему удалось сбить российский беспилотник над Константиновкой.

Реклама

Россияне начали использовать дроны типа «Молния» и добавлять в них термитную смесь. Внешне это похоже на удары фосфором.

Оккупанты начали использовать такие дроны со специальной термитной смесью, чтобы выжигать антидроновые сетки и позиции ВСУ.

«Я поначалу не понял, что это. Думали, фосфор. Горит, тянет за собой шлейф. Впервые такое видел. Решил стрелять», — рассказал боец.

Мужчина открыл огонь и сперва отстрелил подвес с зажигательной смесью. Российский дрон не смог выполнить задание.

Реклама

После этого удалось «добить» и сам беспилотник.

Россия перенаправляет украинские дроны на страны Балтии

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали инцидент с залетом украинского беспилотника в Эстонию. Там извинились перед эстонской стороной и другими балтийскими партнерами.

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что Россия намеренно использует средства радиоэлектронной борьбы, чтобы перенаправлять украинские дроны в сторону стран Балтии.

Он также опроверг российские фейки о том, что Украина якобы готовит нападения на РФ с территории Латвии, назвав это частью кампании по дестабилизации общественного мнения в регионе.

Реклама

Тихий подчеркнул, что Украина реализует свое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН и не использует для ударов по России воздушное пространство балтийских стран.

Новости партнеров