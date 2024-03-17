Дроны сбивали почти три часа: Гуменюк сообщила детали ночной атаки

Ночью, 17 марта, оккупанты снова атаковали Одесскую область. Боевая работа продолжалась около трех часов, над регионом сбили 13 беспилотников.

Об этом в эфире телемарафона рассказала представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Враг не прекращает террор. Очевидным было то, что дроны, выпущенные с территории временно оккупированного Крыма, были все адресованы Одесской области. Боевая работа длилась почти три часа. Враг направлял "Шахеды" волнами, они заходили из акватории Черного моря, маневрировали уже традиционно над жилыми домами, их было слышно фактически в каждом районе города — и в центральном, и в спальных районах. Также под угрозой были промышленные районы. Маневры продолжались довольно долго, и сложными маршрутами дроны заходили, после появления из акватории Черного моря маневрировали в северной части области, затем возвращались и в областной центр", — сказала она.

Гуменюк также сообщила, что еще на подлете к Одесчине в Николаевской области один дрон был уничтожен, остальные 13 были уничтожены непосредственно в небе Одесской области.

"К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены два агропромышленных предприятия. Там здания законсервированные, предприятия не использовались, людей не было, поэтому удалось избежать жертв. Вспыхнувшие пожары были оперативно ликвидированы. Таким образом мы видим, что враг продолжает терроризировать Одесчину по плану, провозглашаемому в начале того фарса, который называют у себя "выборами". Именно 15-16-17 марта они планировали максимальный террор юга", — добавила она.

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