"Дроны сбрасывают по людям, автомобилям": россияне беспощадно атакуют Херсонщину

Российские войска за сутки обстреляли 24 населенных пункта Херсонской области. Били по жилым кварталам. Повреждены многоэтажки и 11 частных домов.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"В результате обстрелов повреждены сотовая башня, гаражное помещение и автомобиль. Зафиксированы попадания на территорию фермы и завода. Также повреждено админздание в Херсоне. Погибших и раненых нет", — отметил Прокудин.

За прошедшие сутки для обстрелов населенных пунктов Херсонской области российские войска использовали весь арсенал вооружения, сообщил глава пресс-офиса ОВА Александр Толоконников.

"Дроны на Бериславщине слышны весь день. Сбрасывают по людям, автомобилям. В самом Херсоне повреждена многоэтажка. Повреждены и частные дома, хозяйственные постройки, повреждения автомобилей", — сказал Толоконников.

В Станиславской общине погиб человек

Военные РФ с утра, 2 марта, ударили по одному из населенных пунктов Станиславской общины Херсонской области. Погиб человек.

Об этом в Telegram сообщила прокуратура Херсонской области.

По данным следствия, около 08:30 армия РФ по артиллерийскому оружию обстреляла один из населенных пунктов Станиславской общины Херсонского района. В результате взрыва снаряда во дворе собственного дома погиб 53-летний мужчина.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по нарушению военными РФ законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством, сообщили в прокуратуре.

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