"Дроны сбрасывают по людям, автомобилям": россияне беспощадно атакуют Херсонщину

Из-за обстрелов есть погибшие.
Российские войска за сутки обстреляли 24 населенных пункта Херсонской области. Били по жилым кварталам. Повреждены многоэтажки и 11 частных домов.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
"В результате обстрелов повреждены сотовая башня, гаражное помещение и автомобиль. Зафиксированы попадания на территорию фермы и завода. Также повреждено админздание в Херсоне. Погибших и раненых нет", — отметил Прокудин.
За прошедшие сутки для обстрелов населенных пунктов Херсонской области российские войска использовали весь арсенал вооружения, сообщил глава пресс-офиса ОВА Александр Толоконников.
"Дроны на Бериславщине слышны весь день. Сбрасывают по людям, автомобилям. В самом Херсоне повреждена многоэтажка. Повреждены и частные дома, хозяйственные постройки, повреждения автомобилей", — сказал Толоконников.
В Станиславской общине погиб человек
Военные РФ с утра, 2 марта, ударили по одному из населенных пунктов Станиславской общины Херсонской области. Погиб человек.
Об этом в Telegram сообщила прокуратура Херсонской области.
По данным следствия, около 08:30 армия РФ по артиллерийскому оружию обстреляла один из населенных пунктов Станиславской общины Херсонского района. В результате взрыва снаряда во дворе собственного дома погиб 53-летний мужчина.
По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по нарушению военными РФ законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством, сообщили в прокуратуре.
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