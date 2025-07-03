Дроны СБУ атаковали склады боеприпасов РФ в Донецкой области: яркие кадры

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В среду, 2 июля, дроны СБУ мощно ударили по складам РФ. «Бавовна» зафиксирована возле временно оккупированного Харцызска, что в Донецкой области.

Об этом сообщает СБУ.

Дата публикации 11:17, 03.07.25 Количество просмотров 17 Дроны СБУ атаковали склады боеприпасов РФ в Донецкой области

Подробности

Вчера, 2 июля, дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии РФ в селе Большое Орехово недалеко от Харцызска (Донецкая обл.) Начиная с 22 часов, на складах раздавались взрывы, а впоследствии началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.

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«Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение, потому что используется россиянами как тыловая база. Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они законные военные цели», — говорится в сообщении.

СБУ продолжает системную работу по ослаблению тыловых баз армии РФ. Любая схожая спецоперация понижает наступательный потенциал неприятеля.

«Сезон летнего „хлопка“ от СБУ в разгаре!», — иронически констатировали в ведомстве, намекнув на новые удары.

Ранее жители Воронежской области РФ сообщают о серии громких взрывов. По предварительным данным, в регионе вроде бы могла работать система противовоздушной обороны.

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Как отмечается, местные жители слышали взрывы в небе над Воронежем, в Подгоренском районе и Семилуках. Также в пригороде областного центра видели яркие вспышки.

Официальной информации пока нет.