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Дроны СБУ атаковали склады боеприпасов РФ в Донецкой области: яркие кадры
Украинские беспилотники взорвали склады российской армии в Донецкой области. Яркие кадры взрывов очевидцы выложили в Сеть.
В среду, 2 июля, дроны СБУ мощно ударили по складам РФ. «Бавовна» зафиксирована возле временно оккупированного Харцызска, что в Донецкой области.
Об этом сообщает СБУ.
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Вчера, 2 июля, дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии РФ в селе Большое Орехово недалеко от Харцызска (Донецкая обл.) Начиная с 22 часов, на складах раздавались взрывы, а впоследствии началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.
«Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение, потому что используется россиянами как тыловая база. Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они законные военные цели», — говорится в сообщении.
СБУ продолжает системную работу по ослаблению тыловых баз армии РФ. Любая схожая спецоперация понижает наступательный потенциал неприятеля.
«Сезон летнего „хлопка“ от СБУ в разгаре!», — иронически констатировали в ведомстве, намекнув на новые удары.
Ранее жители Воронежской области РФ сообщают о серии громких взрывов. По предварительным данным, в регионе вроде бы могла работать система противовоздушной обороны.
Как отмечается, местные жители слышали взрывы в небе над Воронежем, в Подгоренском районе и Семилуках. Также в пригороде областного центра видели яркие вспышки.
Официальной информации пока нет.