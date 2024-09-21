Дроны СБУ поразили инфраструктуру военного аэродрома "Шайковка" в России: что известно

В СБУ отметили, что аэродром "Шайковка" – один из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине.

Дроны Службы безопасности Украины поразили инфраструктуру военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области РФ, где дислоцируются регулярно обстреливающие Украину самолеты стратегической авиации ТУ-22М.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источники.

"СБУ вместе со всеми Силами обороны Украины системно уменьшает ракетно-артиллерийский потенциал врага. На этой неделе мы уже взорвали большой арсенал в Торопце Тверской области. Сегодня пришел черед следующего по размерам склада – одного из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине. Сезон "падения обломков" в самом разгаре", – отметил источник.

Напомним, в Генштабе сообщили, что ночью ВСУ мощно поразили два военных арсенала РФ. В частности, речь идет об арсенале "Тихорецк" в Краснодарском крае. Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов.

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