Дроны СБУ ударили по нефтепроводу "Дружба" в 1200 км от границы с РФ: детали и видео

В ночь на 23 февраля дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины поразили одну из ключевых нефтетранспортных инфраструктур России — нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Татарстане.

Об этом ТСН.ua сообщил источник в СБУ.

По словам собеседника, станция расположена вблизи города Альметьевска и является важным узлом транспортировки российской нефти. Она принимает сырье из Западной Сибири и Поволжья, смешивает его перед последующей отправкой на экспорт и обеспечивает подачу в магистральный нефтепровод "Дружба".

Во время атаки раздалось по меньшей мере шесть взрывов. После этого на территории объекта возник масштабный пожар — загорелись резервуары с нефтью. Расстояние от государственной границы Украины до станции составляет более 1200 км.

В СБУ подчеркнули, что системно работают над снижением возможностей России добывать и транспортировать нефть.

"Наши спецоперации методично уменьшают наполнение российского бюджета нефтедолларами, финансирующими войну против Украины. Эта работа будет продолжаться и дальше", — отметил источник.

Напомним, в ночь на 23 февраля жители Татарстана сообщали о серии взрывов над Альметьевском. По их словам, в небе были видны вспышки, а после этого возник пожар в одном из районов города. Очевидцы говорили о пяти-семи взрывах, первый из которых якобы раздался около четырех утра.

Мониторинговый ресурс Exilenova+ также сообщал, что под ударом могла оказаться именно НПС "Калейкино". Станция входит в структуру компании "Транснефть" и играет ключевую роль в перекачивании нефти из месторождений Татарстана и соседних регионов в центральную часть РФ и на экспорт.

Ранее сообщалось, что в Сети появились изображения последствий удара дронов СБУ, которые повторно поразили крупнейший в Черноморском регионе РФ нефтяной терминал "Таманьнефтегаз".