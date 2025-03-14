Дроны СБУ ударили в России по газокомпрессорным станциям и ракетному складу (видео)

Взрывы гремели в Тамбовской, Саратовской и Белгородской областях страны-агрессора.

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины разнесли две газокомпрессорные станции и ракетный склад для комплексов С-300/С-400 в России.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в спецслужбах.

В Сети появился ряд видео, где видны попадания по газокомпрессорным станциям "Давыдовская" в Тамбовской области и "Новопетровская" в Саратовской.

А полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 после ударов дронов мощно детонировал в Белгородской области.

Дроны СБУ атаковали газокомпрессорные станции и склад ракет в России

Напомним, в ночь на 14 марта россияне пожаловались в Сети, что в городе Туапсе Краснодарского края дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод.