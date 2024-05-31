Дроны СБУ влупили в Крыму по российской РЛС стоимостью 100 миллионов долларов — СМИ

СБУ уничтожила в Крыму российскую РЛС стоимостью $100 млн.
В ночь с 29 на 30 мая дроны Службы безопасности Украины поразили комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" во временно оккупированном Крыму стоимостью около 100 млн долларов.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в СБУ.
По данным источников, вражескую РЛС поразили дроны, являющиеся собственной разработкой военных контрразведчиков украинской спецслужбы.
Эта РЛС вблизи Армянска контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.
После атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали.
Напомним, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что администрация Джо Байдена разрешила Украине использовать американское оружие против целей внутри России. Но некоторые ограничения еще остаются.
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