Дроны СБУ влупили в Крыму по российской РЛС стоимостью 100 миллионов долларов — СМИ

В ночь с 29 на 30 мая дроны Службы безопасности Украины поразили комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" во временно оккупированном Крыму стоимостью около 100 млн долларов.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в СБУ.

По данным источников, вражескую РЛС поразили дроны, являющиеся собственной разработкой военных контрразведчиков украинской спецслужбы.

Эта РЛС вблизи Армянска контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.

После атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали.

Напомним, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что администрация Джо Байдена разрешила Украине использовать американское оружие против целей внутри России. Но некоторые ограничения еще остаются.

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