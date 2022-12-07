Дроны Shahed вновь атакуют Украину: что известно о закупках Россией иранского оружия

Кремль рассчитывает получить не только иранские беспилотники, но и крылатые ракеты.

Российские оккупанты в ночь на 7 декабря атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 инфраструктуру Украины. Армия РФ вернулась к использованию иранских беспилотников после трехнедельной паузы. В то же время, по данным украинской разведки, Иран пока не передал России ни одной крылатой ракеты.

ТСН.ua собрал подробности о новой атаке дронов и закупках Кремлем вооружений у Ирана.

"Шахеды" вернулись

В ночь на 7 декабря Россия атаковала Украину иранскими ударными дронами. Украинская ПВО справились с 14 "мопедами", в частности, в Днепропетровской области.

Руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк сообщила, что оккупанты припасли эти дроны для "закрепляющих ударов" по инфраструктуре.

"Они продолжают способы техногенного террора и пытаются создать энергетический кризис в Украине... Мы предупреждали, что враг пытается изучить и истощить нашу ПВО, которая не позволяет им полноценно по расчетам провести свой террор", — заявила она.

Гуменюк добавила, что у врага еще есть запасы Shahed-136, поэтому, когда россияне не атакуют определенным оружием, не стоит думать, что оно кончилось.

По оценкам Пентагона, Иран передал России несколько сотен своих дронов для войны против Украины.

Как в ВСУ объяснили перерыв в атаках

В период с 17 ноября до 7 декабря, когда Россия не применяла иранские беспилотники, в ВСУ объясняли паузу погодными условиями.

Спикер командования объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин высказал предположение, что агрессор перестал запускать иранские дроны-камикадзе, поскольку они плохо выдерживают холод.

Он объяснил, что Shahed-136 сделан из пластика и других неморозостойких материалов, что затрудняет его использование в морозную погоду.

В то же время, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат утверждает, что иранские дроны могут использоваться зимой.

"Конечно, что могут. Погодные условия влияют на любую авиацию. Относительно Shahed, который имеет большую плоскость крыла, — это порывистый ветер, штормовая погода и обмерзание от нуля до минуса, когда может обмерзать фюзеляж. А так морозы не влияют особенно на их деятельность", — сказал он.

В то же время Игнат затруднился сказать, использовали ли оккупанты на этот раз беспилотники из старой или новой партии. Ранее он высказывал предположение, что первая партия беспилотников уже закончилась.

Иран не дает России ракеты

Международное сообщество могло усилить давление на Иран, чтобы помешать поставкам в Россию вооружений.

Такое мнение высказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых на канале "Freeдом".

Рябых прокомментировал информацию военной разведки Минобороны о том, что Иран так и не поставил России ни одной баллистической ракеты.

"Есть определенные рычаги, которые международное сообщество использует, в том числе и на такое государство как Иран. По сути мы видим, что на фоне тех действий, которые совершает государство-террорист Российская Федерация, даже Иран не хотел бы быть соучастником этих преступлений", - заявил он.

Эксперт напомнил, что противовоздушная оборона Украины в ночь на 7 декабря успешно отбила атаку большого количества беспилотников, которые были запущены с территории Крыма.

"По сути дела, надо говорить о том, что Россия, не получая от Ирана ракет, тратит запасы беспилотников, которые ранее удалось получить. Будет ли продолжено сотрудничество между РФ и Ираном в дальнейшем по беспилотной программе, мы можем в ближайшее время увидеть по количеству используемых беспилотников иранского производства", - отметил Рябых.

Иранские вооружения в войне против Украины

Россия осенью начала активно запускать по Украине иранские дроны Shahed-136. Оккупанты их перекрасили и переименовали в "Герань". Главной мишенью дронов-камикадзе стала энергетическая инфраструктура Украины. Первоначально Иран категорически отрицал, что передал России свои беспилотники. Впоследствии в МИД Ирана признали, что это их беспилотники, однако заявили, что несколько дронов якобы продали России еще до 24 февраля.

Под данным украинской разведки, Россия ведет переговоры с Ираном о закупке баллистических ракет, чтобы пополнить свои запасы.

По данным немецких СМИ, Россия, вероятнее всего, снова заказала у Ирана большую партию беспилотников и баллистических ракет. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил эту информацию.

США намерены сосредоточить все силы на срыве потенциальных поставок из Ирана в Россию оружия, которое может использоваться против Украины.

Кроме того, правительство Израиля заявило, что может передать Украине высокотехнологичные ракеты, если Иран поставит России баллистические ракеты.

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