Дроны снова атаковали мосты в Херсонской области: оккупанты "ноют" о повреждениях

Атака на мост возле Чонгара

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Российские оккупанты жалуются на удары дронов и перекрытие мостов во временно оккупированной части Херсонской области. «Гауляйтер» оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо пожаловался на украинские удары беспилотников по мостам, которые получили существенные повреждения.

Об этом Сальдо написал в Telegram.

Сальдо жалуется на украинские удары дронов, повреждающих мосты

Сегодня утром коллаборант Сальдо опубликовал сообщение, в котором рассказал, что после ночной атаки украинских дронов снова повреждены мосты во временно оккупированной части Херсонской области.

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«После массового налета БпЛА снова повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки снова поврежден мост возле Чонгара. Движение через КПП „Джанкой“ полностью перекрыто», — пишет оккупант.

По его словам, ВСУ нанесли точечные прицельные удары по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.

Этот мост пришлось перекрыть. Украинские дроны продолжают висеть в воздухе, поэтому россияне не могут приступить к оценке состояния моста.

Коллаборант пожаловался, что Украина бьет по транспортной инфраструктуре оккупированного юга.

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Ранее движение транспорта между оккупированным Крымом и Херсонской областью в районе Чонгара осуществлялось благодаря понтонной переправе, ведь мост в Чонгаре был поврежден. На переправу стояли большие очереди грузовиков, о чем свидетельствовали спутниковые снимки.

Планы изоляции Крыма

Напомним, что Силы беспилотных систем (СБС) Украины готовят масштабную операцию по полной изоляции временно оккупированного Крыма от российских поставок.

Как рассказал командующий СБС Роберт Бровди «Мадяр», операторы дронов уже приступили к уничтожению вражеской логистики и складов с горючим.

Из-за этого движение по трассе «Новороссия» за последний месяц сократилось более чем на 66%. В течение месяца украинские силы планируют установить абсолютный огневой контроль над этим путем обеспечения с целью заставить оккупационные войска и работников оборонки РФ покинуть полуостров.

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Для окончательного вытеснения россиян из Крыма потребуется полноценное наземное наступление.

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