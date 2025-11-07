ТСН в социальных сетях

Дроны ССО поразили нефтебазы и склады врага в Крыму: что уничтожено (видео)

Дроны ударили по нефтебазам в оккупированных Гвардейском и Симферополе.

Уничтожение вражеского поезда с горючим в Крыму

Уничтожение вражеского поезда с горючим в Крыму / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

Силы специальных операций (ССО) Украины в ночь на 6 ноября нанесли удары по логистике россиян в оккупированном Крыму. Дроны поразили нефтебазы, поезда с горючим и склады горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщили в телеграм-канале ССО.

Дроны ССО успешно атаковали нефтебазу «Гвардейская» вблизи одноименного поселка. В результате удара был уничтожен резервуар РВС-400, который на момент поражения был полностью заполнен топливом.

Кроме того, в этом же районе дроны ССО нанесли удар по двум поездам с цистернами, находившимся на сливо-наливной эстакаде. В момент взрыва подвижной состав был загружен нефтепродуктами.

Также беспилотники поразили несколько нефтебаз и складов горюче-смазочных материалов в Симферополе и его окрестностях, в частности в поселке Битумное. Уничтожены объекты резервуарного парка, зафиксированы многочисленные очаги возгорания.

К слову, в конце октября ударные дроны СБУ успешно поразили военные объекты и технику россиян в Крыму. Это зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С2», две радиолокационные станции и две нефтебазы — в поселке Гвардейское и «Комсомольская».

