Дроны стали расходным материалом, спасающим жизнь: волонтеры снабжают их тысячами

Медленно, но наши войска продвигаются на Юге в направлении Херсона, врагу приходится выбивать из лесополос артиллерией.

Аэроразведка живет на передовой, чтобы снять с воздуха точную информацию и передать артиллеристам или самим ударным дронам уничтожать врага, говорится в ТСН.

В Николаевской области минус один панцерник врага — беспилотник уничтожил и экипаж и машину. Они летают и днем и ночью – одни охотятся на технику другие проводят разведку. «Это расходники, они стоят о 10-20 тысячах, по 3 тысячи, ты можешь потерять днем один-два дрона, но это лучше, чем две или три жизни», — говорят бойцы.

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Дроны – это глаза пехоты и артиллеристов. То, что может увидеть квадрокоптер с воздуха, может не разглядеть разведчик на земле. «Если есть беспилотники корректировать легче, если корректировщик будет сидеть на передовой – это уже будет тяжелее, чем во Вторую мировую», – убеждают бойцы.

Пока небо чисто от вражеских «Орланов» на позицию становится 152-миллиметровая пушка. Точность попадания многое зависит от картинки из дронов. Война артиллерии нуждается в новых методах наведения и поражения целей. Минуты, которые гражданским кажутся вечностью — развернуться под обстрелом, навестись и точно уничтожить технику оккупантов, зарытую в посадках.

Каждый день наши артиллеристы палят российскую технику, но и артиллерия врага достает. Осколки избивают машины.

Семь фургонов для военных волонтеры приобретены за деньги от продаж на благотворительном аукционе картины Приймаченко. Это единственный раз, когда авто стоят рядом, потому что уже через минуты разъедутся боевыми подразделениями, защищающими Николаевщину. «Сегодня и вчера стало больше, изменился тип, они обстреливают из дальнобойной артиллерии населенные пункты, где еще не было обстрелов. У них паника, они начинают брать цели из Интернета, из недостоверных источников, хотят паники, потому что ВСУ работают и точно», – говорит глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Из-за большой интенсивности обстрелов – автомобили и дроны стали расходным материалом. За хорошими комплексами волонтеры охотятся по всему миру. «Мы более 1200 таких дронов передали за последние три месяца, но я понимаю, что счет на тысячи, если брать все волонтерское движение, а вот комплексы БПЛА или «Аист» или «Фурия» большим количеством не можем похвастаться по закоулкам, их десятки, не успевают производители их производить», — рассказывает волонтеры Сергей Притула.

Дроны, пришедшие вчера в подразделения уже сегодня в воздухе. Бомбят оккупантов, проводят разведку и корректируют артиллерию. Работа дронов – это спасенные жизни сотен солдат и возможность наступать пусть медленно, но наступать.

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