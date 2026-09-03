Дроны там бессильны: во что превратилось дно Каховского водохранилища и почему это на руку РФ

Дно Каовского водохранилища превратилось в сплошные заросли

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После подрыва Каховской гидроэлектростанции в июне 2023 года территория бывшего водохранилища полностью высохла и покрылась густыми кустарниками , став новым местом для пехотных боевых столкновений. Российские оккупационные войска регулярно отправляют туда свои разведывательные группы, чтобы держать украинских защитников в напряжении и отвлекать их от других направлений.

Об этом пишет France 24.

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Новые условия ведения боевых действий

Из-за густой растительности и высоких кустарников эффективность использования разведывательных беспилотников в этой местности существенно снизилась . Украинские и российские военные вынуждены действовать небольшими пехотными отрядами, которые периодически устраивают засады и вступают в прямые перестрелки среди зарослей.

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Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми отмечает, что эту высушенную территорию следует считать классической «ничейной землей» . Эксперт отмечает, что передвижение пехоты здесь значительно усложняется наличием грязи, мелких ручьев и небольших озер, оставшихся после востока воды.

Стратегия истощения и угроза для Запорожья

Несмотря на регулярную активность диверсионных групп, аналитики убеждены, что нынешнее присутствие кафиров на дне водохранилища не является подготовкой к масштабному наступлению . Настоящая цель россиян состоит в проведении разведки и создании постоянного давления, чтобы заставить украинскую армию удерживать значительные силы на этом рубеже.

Враг сознательно идет на потерю нескольких своих отрядов, ведь достаточно человеческих ресурсов для ведения такой циничной игры на истощение . В то же время, потенциальный штурм самого Запорожья остается для них крайне сложной задачей, поскольку форсирование полноводного Днепра грозит россиянам колоссальными потерями.

Напомним, на дне Каховского водохранилища появился новый фронт, а бои в зарослях все больше напоминают игру в кошки-мышки . Из-за густых зарослей дроны почти не видят бойцов, поэтому противники вынуждены искать друг друга пешком.

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