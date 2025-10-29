Дроны устроили утреннюю "бавовну" в Крыму: поражены ТЭЦ и нефтебаза (видео)

Пожар в Крыму после атаки дронов 29 октября / © соцмережі

Реклама

Дополнено новыми материалами

Дроны утром 29 октября атаковали в оккупированном Крыму объекты, которые используют российские захватчики. Под ударами оказались нефтебаза и теплоэлектроцентраль.

Об этом сообщают российские и украинские телеграм-каналы.

Во время дроновой атаки в поселке Гресовский была поражена Симферопольская ТЭЦ. Объект обеспечивал Симферополь светом и теплом. В то же время, по другим данным, в Симферополе горит не ТЭЦ, а расположенная рядом нефтебаза.

Реклама

Самопровозглашенный «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил лишь о том, что в Симферополе дрон атаковал емкость с горюче-смазочными материалами, возник пожар. Пострадавших нет.

В поселке Гвардейское беспилотники поразили нефтебазу ATAN — объект хранения и распределения горючего. После «прилета» в 06:26 возник мощный пожар. Ранее эта база уже пылала после атаки 17 октября.

По данным телеграм-канала «Крымский ветер», нынешний пожар на нефтебазе в Гвардейском уже видно из космоса.

Пожар на нефтебазе в Гвардейском видно из космоса / © Крымский ветер

Пожар на нефтебазе в Гвардейском видно из космоса / © Крымский ветер

Дата публикации 08:17, 29.10.25 Количество просмотров 34 Последствия атаки на Крым 29 октября сняли на видео

К слову, в ночь на 29 октября дроны также атаковали нефтебазу в Ульяновской области России, где после ударов возник пожар и раздались многочисленные взрывы. Кроме того, сообщается об атаке на предприятие ООО «Ставролен» в Ставропольском крае РФ, которое является крупным производителем нефтехимической и химической продукции.