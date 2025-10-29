- Дата публикации
Дроны устроили утреннюю "бавовну" в Крыму: поражены ТЭЦ и нефтебаза (видео)
Атака дронов на Крым вызвала пожар на стратегической нефтебазе ATAN в Гвардейском, которую уже атаковали ранее.
Дроны утром 29 октября атаковали в оккупированном Крыму объекты, которые используют российские захватчики. Под ударами оказались нефтебаза и теплоэлектроцентраль.
Об этом сообщают российские и украинские телеграм-каналы.
Во время дроновой атаки в поселке Гресовский была поражена Симферопольская ТЭЦ. Объект обеспечивал Симферополь светом и теплом. В то же время, по другим данным, в Симферополе горит не ТЭЦ, а расположенная рядом нефтебаза.
Самопровозглашенный «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил лишь о том, что в Симферополе дрон атаковал емкость с горюче-смазочными материалами, возник пожар. Пострадавших нет.
В поселке Гвардейское беспилотники поразили нефтебазу ATAN — объект хранения и распределения горючего. После «прилета» в 06:26 возник мощный пожар. Ранее эта база уже пылала после атаки 17 октября.
По данным телеграм-канала «Крымский ветер», нынешний пожар на нефтебазе в Гвардейском уже видно из космоса.
К слову, в ночь на 29 октября дроны также атаковали нефтебазу в Ульяновской области России, где после ударов возник пожар и раздались многочисленные взрывы. Кроме того, сообщается об атаке на предприятие ООО «Ставролен» в Ставропольском крае РФ, которое является крупным производителем нефтехимической и химической продукции.