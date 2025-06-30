- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 866
- Время на прочтение
- 2 мин
Дроны уже слишком быстрые: в Украине готовятся к другому способу их уничтожения
РФ изменяет тактику ударов дронами В Украине предлагается ответ — дешевые малые ракеты и комплексная оборона.
Россия повышает скорость ударных дронов, а значит, украинским дронам-перехватчикам становится все сложнее с ними справиться. Выход - собственное производство малых зенитных ракет и развитие многоуровневой системы противодействия.
Об этом заявил специалист по радиоэлектронной борьбе Анатолий Храпчинский в эфире Украинского Радио.
По словам Храпчинского, Россия совершенствует атаки дронами Герань-2 и готовится массово использовать высокоскоростные версии, что снижает эффективность дронов-перехватчиков.
"Наши дроны могут быть малоэффективными, если враг будет системно увеличивать скорость", - отметил он.
Храпчинский призывает сосредоточиться на создании собственных малых зенитных ракетных комплексов, способных сбивать дроны на средних и больших высотах. Такие ракеты, по его словам, недороги — до 10 тысяч долларов в единицу, но нуждаются в стратегическом видении и финансировании.
"Малые ракеты - это не драгоценное оружие. Но без системного подхода мы можем отстать от противника, который уже внедряет ИИ и визуальную навигацию", - подчеркнул эксперт.
Он также пояснил, что враг адаптируется к украинским мобильно-огневым группам, которые сбивают "шахеды" на малой высоте. В ответ РФ поднимает дроны выше и улучшает их автономность, в том числе посредством визуальной навигации и мобильной связи.
По мнению Храпчинского, эффективное противодействие возможно только при многоуровневой защите. Речь идет о сочетании:
средств радиоэлектронной борьбы,
дронов-перехватчиков,
орудий и классических ПВО,
а также привлечение авиации - в частности вертолетов и F-16.
"Комплексный подход делает невозможным действия со стороны врага, потому что ему будет сложно понимать, куда продвигаться", - добавил Храпчинский.
Отдельное внимание, по его словам, следует уделить ударам по местам запуска дронов — и в этом направлении Украина уже разрабатывает баллистическое и крылатое вооружение.
Ранее соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко рассказал, что в ближайшие месяцы могут принести смену тактики со стороны РФ — акцент сместится с ракетных обстрелов на массированные атаки дронами.