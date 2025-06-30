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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Дроны уже слишком быстрые: в Украине готовятся к другому способу их уничтожения

РФ изменяет тактику ударов дронами В Украине предлагается ответ — дешевые малые ракеты и комплексная оборона.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Работа ПВО в Киевской области

Работа ПВО в Киевской области. / © Киев Оперативный

Россия повышает скорость ударных дронов, а значит, украинским дронам-перехватчикам становится все сложнее с ними справиться. Выход - собственное производство малых зенитных ракет и развитие многоуровневой системы противодействия.

Об этом заявил специалист по радиоэлектронной борьбе Анатолий Храпчинский в эфире Украинского Радио.

По словам Храпчинского, Россия совершенствует атаки дронами Герань-2 и готовится массово использовать высокоскоростные версии, что снижает эффективность дронов-перехватчиков.

"Наши дроны могут быть малоэффективными, если враг будет системно увеличивать скорость", - отметил он.

Храпчинский призывает сосредоточиться на создании собственных малых зенитных ракетных комплексов, способных сбивать дроны на средних и больших высотах. Такие ракеты, по его словам, недороги — до 10 тысяч долларов в единицу, но нуждаются в стратегическом видении и финансировании.

"Малые ракеты - это не драгоценное оружие. Но без системного подхода мы можем отстать от противника, который уже внедряет ИИ и визуальную навигацию", - подчеркнул эксперт.

Он также пояснил, что враг адаптируется к украинским мобильно-огневым группам, которые сбивают "шахеды" на малой высоте. В ответ РФ поднимает дроны выше и улучшает их автономность, в том числе посредством визуальной навигации и мобильной связи.

По мнению Храпчинского, эффективное противодействие возможно только при многоуровневой защите. Речь идет о сочетании:

  • средств радиоэлектронной борьбы,

  • дронов-перехватчиков,

  • орудий и классических ПВО,

  • а также привлечение авиации - в частности вертолетов и F-16.

"Комплексный подход делает невозможным действия со стороны врага, потому что ему будет сложно понимать, куда продвигаться", - добавил Храпчинский.

Отдельное внимание, по его словам, следует уделить ударам по местам запуска дронов — и в этом направлении Украина уже разрабатывает баллистическое и крылатое вооружение.

Ранее соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко рассказал, что в ближайшие месяцы могут принести смену тактики со стороны РФ — акцент сместится с ракетных обстрелов на массированные атаки дронами.

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Дата публикации
Количество просмотров
866
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