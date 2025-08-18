ТСН в социальных сетях

Дроны ВСУ атаковали объект нефтяной инфраструктуры РФ: что известно

ВСУ 18 августа нанесли удар по объекту военно-экономической инфраструктуры РФ.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Нефть

Нефть / © Getty Images

В ночь на 18 августа украинские Силы беспилотных систем атаковали нефтеперекачивающую станцию «Никольское» в Тамбовской области России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В результате удара на объекте вспыхнул пожар, что привело к полной остановке перекачки нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Эта станция является важной частью российской экономической инфраструктуры, используемой для обеспечения потребностей оккупационных войск.

Силы обороны Украины продолжают последовательно снижать военно-экономический потенциал РФ с тем, чтобы прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа ВСУ ударили по колонне противника на трассе Рыльск — Хомутовка Курской области РФ. В результате серьезных ранений получил генерал-лейтенант Абачев.

