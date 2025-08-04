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Дроны ВСУ остановили один из самых мощных нефтеперерабатывающих заводов России
Новокуйбышевский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов самарской группы «Роснефти».
Первоначальная переработка нефти на российском Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть», была остановлена со 2 августа после атаки украинских беспилотников.
Об этом сообщили Reuters два источника, попросивших об анонимности. По данным собеседников агентства, в результате атаки была повреждена главная установка первичной переработки нефти — КДУ-11.
Журналисты отмечают, что у завода две следующие установки: КДУ-11 мощностью 18 900 тонн в сутки и КДУ-9 мощностью 4 700 тонн в сутки. Однако предприятие планировало в августе остановить КГУ-9 для проведения капитального планового ремонта, который завершится ориентировочно в сентябре.
Собеседники Reuters добавляют, что недавно Новокуйбышевский НПЗ перерабатывал около 18 тысяч тонн сырой нефти в сутки.
«В прошлом году завод переработал 5,74 млн тонн нефти, произвел 1,10 млн тонн автомобильных бензинов, 1,64 млн тонн дизельного топлива и 1,27 млн тонн мазута, согласно данным отраслевых источников», — отмечает агентство.
Новокуйбышевский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов самарской группы «Роснефти». Он может перерабатывать за год 8,8 млн тонн нефти, а также производит горючее для российских самолетов Ту-22М3.
Напомним, 7 июля дальнобойные беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод им. А. Шамара в Краснодарском крае России.