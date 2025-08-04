Дроны ВСУ остановили один из самых мощных нефтеперерабатывающих заводов России

Новокуйбышевский НПЗ / © из соцсетей

Реклама

Первоначальная переработка нефти на российском Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть», была остановлена со 2 августа после атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщили Reuters два источника, попросивших об анонимности. По данным собеседников агентства, в результате атаки была повреждена главная установка первичной переработки нефти — КДУ-11.

Журналисты отмечают, что у завода две следующие установки: КДУ-11 мощностью 18 900 тонн в сутки и КДУ-9 мощностью 4 700 тонн в сутки. Однако предприятие планировало в августе остановить КГУ-9 для проведения капитального планового ремонта, который завершится ориентировочно в сентябре.

Реклама

Собеседники Reuters добавляют, что недавно Новокуйбышевский НПЗ перерабатывал около 18 тысяч тонн сырой нефти в сутки.

«В прошлом году завод переработал 5,74 млн тонн нефти, произвел 1,10 млн тонн автомобильных бензинов, 1,64 млн тонн дизельного топлива и 1,27 млн тонн мазута, согласно данным отраслевых источников», — отмечает агентство.

Новокуйбышевский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов самарской группы «Роснефти». Он может перерабатывать за год 8,8 млн тонн нефти, а также производит горючее для российских самолетов Ту-22М3.

Напомним, 7 июля дальнобойные беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод им. А. Шамара в Краснодарском крае России.

Реклама