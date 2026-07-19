Дроны значительно изменили тактику штурмов ВСУ: в Business Insider рассказали подробности

Украинские военные / © Associated Press

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Война беспилотников все сильнее меняет тактику украинских военных во время штурма российских позиций.

Об этом пишет Business Insider.

Как рассказал журналистам оператор 4-го полка рейнджеров Сил специальных операций с позывным «Гур», заместителем командира небольшого подразделения, за последние годы подготовка украинских спецназовцев существенно изменилась.

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По его словам, если раньше основной упор делали на выживании под артиллерийскими обстрелами, то теперь значительная часть учений посвящена борьбе с беспилотниками.

Военный отметил, что украинские спецназовцы регулярно отрабатывают проникновение небольшими группами в условиях максимальной приближенности к реальному бою.

Во время тренировок вместе со штурмовыми подразделениями работают операторы дронов, имитирующих угрозы из воздуха. Бойцы учатся своевременно обнаруживать беспилотники, открывать по ним огонь, использовать укрытие и продолжать движение только после исчезновения опасности.

Кроме того, во время подготовки активно используют помповые ружья, которые украинские военные считают одним из самых эффективных средств «последней надежды» для борьбы с FPV-дронами, в том числе использующими оптоволоконный канал управления.

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Business Insider также описывает, как изменилась тактика штурма траншей.

Если группа состоит из четырех военных, то она продвигается парами. Первый боец контролирует траншею, тогда как второй, двигающийся сзади, непрерывно следит за воздушным пространством.

В случае появления российского беспилотника военные открывают огонь из штатного оружия или помпового ружья.

После того как первая пара достигает траншеи и начинает ее зачистку, вторая обеспечивает прикрытие, а затем продвигается вперед.

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По словам Гура, независимо от этапа штурмовой операции по меньшей мере один военный постоянно контролирует небо.

«Кто всегда должен следить за небом. Это нужно делать постоянно», — подчеркнул украинский спецназовец.

Ранее сообщалось, что за последние несколько месяцев Силам обороны Украины удалось подорвать наступательный потенциал российских захватчиков на передовой.

Мы ранее информировали, что бойцы 425-го отдельного штурмового полка разбили скопление вражеских сил в частной застройке Константиновки и вернули сине-желтый флаг в центр города.

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