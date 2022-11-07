Дрова подвезет к границе: Лукашенко заявил, что хочет "пожарить шашлыки" вместе с украинцами

Лукашенко заявил, что украинцы не могут купить даже дрова.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко повторил тезисы российской пропаганды о "замерзающих Европе и Украине" и заявил, что не хочет воевать с украинцами, предложив гражданам Украины вместе "пожарить шашлыки".

Об этом пишут белорусские пропагандисты.

Самопровозглашенный президент Беларуси посетил "чемпионат по рубке дров". Там он заявил журналистам, что "белорусы мирные люди и они не хотят войны". Лукашенко еще раз повторил тезисы российской пропаганды о том, что страны ЕС и Украина "замерзают". Мол, не то, что Беларусь, где устраивают чемпионат по рубке дров.

Лукашенко предложил Украине бесплатные дрова и заявил, что готов даже подвезти их к границе.

"Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим ни одной войны. Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки", – сказал Лукашенко.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля с территории Беларуси на Киев двинули российские оккупационные войска, которые планировали аннексировать Украину, свергнуть законную власть и установить в нашем государстве марионеточный режим.

Также с территории Белоруссии россияне постоянно запускают свои ракеты. Кроме того, есть информация, что режим Лукашенко передает России бронетехнику и боеприпасы, которыми потом россияне убивают украинцев.

В настоящее время существует угроза повторного нападения на Украину со стороны Беларуси, куда сейчас активно свозят российских мобилизованных.

6 ноября украинский военный Валерий Маркус заявил, что жителям Волынской и Ровенской областей, граничащих с Беларусью, лучше на время выехать в более безопасные места. Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль и Волынской ОВА Юрий Погуляйко сразу сообщили, что ситуация на границе безопасна.

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