Дрожали окна и посыпалась штукатурка: детали о ночных взрывах в оккупированном Мелитополе и Мирном

В ночь на 28 августа в оккупированном Мелитополе, а также поселке Мирное Мелитопольского района в Запорожье прогремели мощные взрывы.

Взрывы произошли в час ночи в Мелитополе и Мирном.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Очередная взрывная ночь в Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района. В час ночи жители всех районов слышали громкие взрывы. Первый из них был такой силы, что в некоторых домах дрожали окна и посыпалась штукатурка", — отметил мэр.

Федоров добавил, "ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами отминусовали еще одну базу оккупантов. Врагу никогда не будет спокойно на нашей земле".

Напомним, в течение 27 августа украинские военные уничтожили не менее трех складов боеприпасов российских оккупантов в трех областях.

Читайте также: