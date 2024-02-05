"Друг, ползи за дроном": видео невероятного спасения и история пограничника

Раненый пограничник признался – думал, что погибнет, однако дрон собратьев вывел его к украинским позициям.

Украинские аэроразведчики 68-й ОЕБр на Сватовском направлении с помощью дрона спасли раненого пограничника Сергея Купина.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины и опубликовала видео спасения.

"Друг, пей и ползи за дроном" – такое послание вместе с горячим чаем сбросили с дрона раненому пограничнику Сергею Купину аэроразведчики 68-й отдельной егерской бригады.

Во время боя на Сватовском направлении Купин получил ранение. Из-за слишком близкой дистанции до российских войск его не смогли эвакуировать. Пограничнику было крайне тяжело передвигаться самостоятельно, однако он смог проползти 700 м к украинским позициям. Направление движения ему постоянно указывало дрон.

"Слишком близкая дистанция к врагу: с одной стороны — около 100 метров, с другой — 200, возможно, 300. И подойти туда безопасно было невозможно. Мы видели, что какой-то участок он уже прополз, и предлагали ему ползти за дроном, чтобы вытащить его на ту дистанцию, где пехота сможет выйти и встретить его", – рассказал аэроразведчик "Луг".

Воспоминаниями о пережитом поделился и сам Купин.

"Этот дрон опустился, "посмотрел" и полетел. Ну полетел и полетел. Когда начал лететь, я уже вижу, что он что-то несет. Я думал, все уже… Думаю, что тоже уже сейчас "200-й". Сбросил водичку, записку. Так оно все и произошло", – рассказал пограничник.

"У меня было только желание, чтобы меня быстро эвакуировали, потому что напуганный был, голодный, холодный был, перемерз весь", — добавил он.

Когда боец прополз 700 м в направлении украинских позиций, собратья вынесли его с поля боя.

Сейчас Купин лечится в одном из госпиталей.

Читайте главные новости дня:

В ГПСУ показали видео спасения своего бойца с помощью дрона

К слову, ранее в Сети было опубликовано видео того, как украинский оператор дрона вытащил собрата из плена врага.

Читайте также: