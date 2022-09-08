Итальянский друг Путина Берлускони выступил с инициативой о войне в Украине что предлагает одиозный политик

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хочет принять участие в урегулировании войны в Украине, начатой РФ во главе с диктатором Кремля Владимиром Путиным.

Сильвио Берлускони заявил, что готов вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель стать посредником в переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает издание Corriere Della Sera.

По его мнению, санкции Запада якобы никак не влияют на Москву и экономику России. Берлускони заявил, что он не видит "никаких экономических потерь для Путина".

"На данный момент я не вижу никаких экономических потерь для Путина. Мне кажется, он вполне способен противостоять санкциям и потолку цены на газ", – сказал итальянский политик.

В то же время бывший итальянский премьер уверен, что это якобы поможет положить конец войне в Украине.

"С Меркель я хотел бы попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", – сказал Берлускони.

Кроме того, он выразил "сожаление и разочарование" из-за того, что Россия "укрепляет коммунистический тоталитаризм Китая" вместо сближения с Евросоюзом.

Напомним, одиозный итальянский политик Сильвио Берлускони после десятилетий дружеских отношений с российским президентом заявил, что глубоко разочарован Путиным. А деяния российской армии на территории Украины бывший премьер Италии назвал военным преступлением.

Ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков в интервью для пропагандистов сказал, что РФ готова к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, но если будут говорить "о том, как будут выполняться условия Кремля" для прекращения войны.

Однако советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Киев готов вести переговоры с Российской Федерацией только после возвращения всех оккупированных ею территорий Украины.

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