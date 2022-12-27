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Друг Путина Орбан заявил, что "война России продолжается, потому что США помогают Украине"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Друг Путина Орбан заявил, что "война России продолжается, потому что США помогают Украине"

Фото: Associated Press

Орбан считает, что Украина должна начать переговоры с российскими террористами.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока США не будут помогать нашему государству в борьбе с агрессором.

Об этом пишет Magyar Nemzet.

Друг Путина заявил, что сейчас нужно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров с российскими террористами, проводящими геноцидную войну против Украины.

"Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока США поддерживают их деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, то мир будет" – заявил он.

Также Орбан посетовал на повышение цен на энергоносители и заявил, что он проводит "провенгерскую политику".

"Мы поддерживаем и помогаем Украине, мы заинтересованы в выживании суверенной Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы. Но мы не заинтересованы в том, чтобы сдать все наши экономические отношения с Россией", — заявил премьер-министр Венгрии.

Другие скандальные заявления Орбана

Орбана называют другом Путина. Он часто блокирует санкции ЕС против России и требует от Украины уступок в войне с Россией.

Ранее Орбан призвал отменить санкции против России. Он заявил, что санкции против России мешают экономическому развитию Европейского Союза.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в курортный поселок Кетче у озера Балатон, любимого места отдыха многих венгерских политиков, встретился со своими сторонниками и произнес новую антиевропейскую и пророссийскую речь.

Глава МИД Украины Кулеба считает, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан ведет игру с Европейским сюзом. Больше — в ней использует Украину как заложницу.

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2189
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