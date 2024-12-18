"Другая Россия есть": что могло бы спровоцировать падение империи – Евгений Карась

Если бы открылись еще 2-3 точки кипения, например, на Ближнем Востоке, то Россия как государство перестала бы существовать. Империя уже не "вывозит" Курщину и Сирию.

Такое мнение высказал общественный активист и военнослужащий Евгений Карась в эфире "Радио Байрактар".

Курская операция дала понимание того, что вопросы государственности России можно расшатывать.

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Евгений Карась также упомянул о Русском добровольческом корпусе. Он отметил, что сейчас это достаточно малочисленное формирование.

"Если бы Курщина гипотетически была больше в 4 раза, а ситуация на фронте была бы стабильнее. Потому что обе стороны стоят в глухой обороне. Ни мы не можем наступать, ни они. Тогда приток из России публики, которая бы вступала в РДК, просто был бы очевидным. Эти люди воевали бы гораздо более эффективно, ведь понимали бы, что другая Россия есть", – подытожил Карась.

Напомним, Евгений Карась призвал правоохранителей допросить народного депутата Ярослава Железняка на полиграфе из-за его попыток блокировать развитие атомной энергетики, которая принадлежит государству .

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