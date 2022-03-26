"Другие фронты для России очень помогут": Данилов о Нагорном Карабахе, Курилах и Калининграде

"Другие фронты для России очень помогут": Данилов о Нагорном Карабахе, Курилах и Калининграде

Он пояснил, что тогда бы РФ было чем заняться вместо уничтожения украинских городов и убийств гражданских.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что открытие новых фронтов в сфере интересов России на территориях других стран очень помогло бы Украине бороться с российским нападением.

Об этом Данилов сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

"После того, как Нагорный Карабах ввел военное положение у себя на территории сегодня, я могу сказать: там действительно происходят события. "Байрактары" не только утюжают на сегодня орков на нашей территории, они отработали в Нагорном Карабахе. И там Армения сегодня обращается к РФ, чтобы она помогла им войсками. Но они оттуда войска снимали и отправляли на нашу страну на прошлой неделе. Мы отслеживали эти шедшие колонны. И мы понимаем, что та помощь, которую РФ обещала Нагорному Карабаху и Армении, пожалуй, там вряд ли появится", – рассказал секретарь СНБО.

Он также прокомментировал ситуацию с Курильскими островами и начатыми там военными учениями РФ.

"Сегодня, после заявления Японии относительно принадлежности четырех островов Курильской гряды непосредственно Японии, РФ начала учения, но количество военных, имеющихся в том секторе обороны РФ, на сегодняшний день крайне мало, потому что они их всех отправляли сюда", — рассказал Данилов.

Он добавил, что неизвестно чем закончится эта ситуация.

"Но если будут открываться другие фронты для Российской Федерации, которые она искусственно сделала собственными действиями за свою короткую историю, они нам будут очень качественно помогать", — подчеркнул секретарь СНБО.

"Более того, Польша пока не на официальном уровне уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это бы нам точно помогало, потому что им было бы чем заниматься, кроме того, чтобы уничтожать наши города и села, убивать наших детей и женщин", – добавил Данилов.

Напомним, накануне Азербайджан продолжил наступление на Нагорный Карабах в районе села Парух Аскеранского района.

В то же время Россия устроила военные учения на спорных Курильских островах всего через несколько дней после того, как РФ и Япония разорвали все мирные соглашения по этой территории.

А экскомандующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Россия 1945 года незаконно оккупировала Калиниградскую область, на которую Польша имеет право претендовать.