"Другого варианта у нас нет": Данилов ответил, как Украина будет освобождать Крым

Украина, вероятно, будет освобождать Крым военным путем. Именно в этом случае наше государство будет иметь определенные гарантии безопасности.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на выступлении в преддверии саммита Международной Крымской платформы.

Данилов подчеркнул, что Крым является частью территории Украины, которую мы должны освободить.

"Мы его будем освобождать. Скорее всего, это будет происходить военным путем, если страна-агрессор до сих пор не поймет, что ей нужно уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет", — сказал секретарь СНБО.

По его словам, любой другой сценарий по Крыму будет означать "консервацию ситуации и передачу войны нашим потомкам".

"Россия, имея Крым у себя в подчинении, никогда не покорится, не успокоится и не будет спокойно жить. Только выгнав ее с территории Крыма, сдвинув ее в Азовском море, мы будем понимать, что наше государство будет иметь определенные гарантии безопасности на определенный промежуток времени" ", – сказал он.

Также Данилов добавил, что Украина получает анонимные сообщения, что Крым освобождать не стоит.

"Будет ли тяжело? Да, будет тяжело. Будут ли нас подковерно уговаривать? Скорее всего, месседжи будут отправлять", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, что руководитель украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал для российских кафиров новые "сюрпризы" в Крыму.

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