Дружба между Россией и КНДР может стать положительной для Украины: военный эксперт объяснил ситуацию

Все цивилизованные страны понимают, что Северная Корея, сотрудничающая с Россией по военному вопросу, – это зло. Поэтому Россия потеряет определенную часть своих сторонников по всему миру из числа простых граждан.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик Иван Ступак.

"Все цивилизованные страны понимают, что Северная Корея — это зло... даже не надо объяснять... Но есть много людей в цивилизованном мире, для которых Российская Федерация — "не все так однозначно"... А вот когда они начали об свои усилия с Северной Кореей... я думаю, что для многих сторонников россиян... это будет определенным открытием…”, — рассказал эксперт.

Как отмечает военный аналитик Иван Ступак, таким соединением Россия потеряет определенную часть своих сторонников как простых граждан, так и политических сил.

"Таким вот соединением с Северной Кореей Россия потеряет определенную часть своих сторонников по всему миру из числа простых граждан и возможно даже из числа определенных политических сил, например в Бразилии, возможно в Венгрии, в Греции, в Соединенных Штатах... Сейчас они поймут, что одно и другое объединились, значит там "полная лажа", — сообщает военный аналитик Иван Ступак.

Напомним, что в США озабочены военными отношениями России и КНДР.