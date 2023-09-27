"Дружеский огонь" и пустые болванки: эксперт назвал главные проблемы оккупантов

У российских подразделений нет взаимодействия, что в итоге часто приводит к так называемому "дружескому огню". Кроме того, у оккупантов есть претензии к качеству поставляемых им боеприпасов — на фронт приходят пустые болванки.

Об этом военный аналитик, сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) Иван Ступак рассказал в эфире телеканала FREEДОМ.

“В принципе – это классика, ничего нового, но такое продолжает быть – когда нет взаимодействия между соседями. Когда подразделение сидит в определенной зоне, в посадке какой-то, и они не знают, что происходит слева, что происходит справа полная несогласованность”, — сказал эксперт.

"Дружеский огонь"

По его словам, в последнее время среди российских окупантов участились случаи "дружеского огня".

“У россиян в последнее время очень увеличилось количество этих моментов – “дружественный огонь”. На днях попался на глаза скрин переписки российских военных, он гуляет по сети. В нем отмечено, что неизвестное подразделение ВС РФ долгое время участвовало в противостоянии, как оказалось, со своими же соседями – они просто не разобрались”, – отметил Ступак.

“То есть такие вещи есть – несогласованность, кто куда идет, кто проходит. Это все приводит к ошибкам и уничтожению друг друга. Только можем порадоваться за них и пусть продолжают», — подчеркнул он.

"Шойгу, где тротил?"

Эксперт также отметил, что россияне не удовлетворены качеством получаемых боеприпасов: “Есть такое видео очень классное, которое российские военные сами записали и опубликовали, на тему “Шойгу, где тротил?”. Оказывается, на передовые позиции уже долго им приходят снаряды, которые, как ты ими не стреляешь, не взрываются. И навесом, и прямой наводкой не взрываются”.

“Начали разбираться, делали прямую “распаковку” на видео этого снаряда. И оказывается, болванка просто пуста. С завода-производителя приходит пустая болванка», — резюмировал Ступак.

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