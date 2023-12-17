"Дружеский огонь": оккупанты сбили собственный штурмовик Су-25

Российский штурмовик Су-25 попал под "дружеский огонь" – его сбили сами же оккупанты.

Российские зенитчики сбили свой штурмовик Су-25.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

"Вечного полета, брат" – так пишут в российских пабликах! Присоединяюсь!

Могу уверенно сказать, что не украинская ПВО сбила российский штурмовик Су-25! Это четкие и слаженные действия российских зенитчиков, за что им большое спасибо всему украинскому народу! Так держать. Одним оккупантом меньше, и на один шаг ближе к нашей победе. Минус один Су-25 окупантов. Продолжение следует", — отметил Олещук.