"Дружеский огонь": оккупанты сбили собственный штурмовик Су-25

Российский штурмовик Су-25 попал под "дружеский огонь" – его сбили сами же оккупанты.
Российские зенитчики сбили свой штурмовик Су-25.
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.
"Вечного полета, брат" – так пишут в российских пабликах! Присоединяюсь!
Могу уверенно сказать, что не украинская ПВО сбила российский штурмовик Су-25! Это четкие и слаженные действия российских зенитчиков, за что им большое спасибо всему украинскому народу! Так держать. Одним оккупантом меньше, и на один шаг ближе к нашей победе. Минус один Су-25 окупантов. Продолжение следует", — отметил Олещук.
Ранее в Воздушных силах объяснили, почему ВСУ стали чаще сбивать российские самолеты.
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