Россияне в районе Урожайного настолько испугались украинских военных, что выстрелили друг в друга.

Российские jrregfynы в панике перед ВСУ перестреляли друг друга.

Соответствующее видео показал журналист Юрий Бутусов.

На видео самое интересное произошло на 02:03 минуте, когда в панике у российских военнослужащих случился "дружеский огонь", а один из них едва не взорвал себя гранатой.

По словам Бутусова, успешный ночной штурм провели пехотинцы 58-й бригады в районе Урожайного по координации дрона с ночной оптикой.

Оккупанты с перепугу перестреляли друг друга: видео

Успехи ВСУ на фронте: видео

Аэроразведчики из 32-й отдельной механизированной бригады подавили своими ударами российских минометчиков, rjnjhіе мешали работать украинской пехоте, и показали это на видео.

"После первого "предупреждения" расчет начал убегать, теряя "портянки", а миномет умолк", – отчитались украинские защитники.

А артиллеристы 71-й егерской бригады ДШУ устроили охоту и накрыли огнем позицию врага. Когда у захватчиков все пошло не по плану, они бросили раненых и пытались сбежать. Видео российских беглецов выложили в Сеть.

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