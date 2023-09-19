Дружественный огонь: в России военный на охоте застрелил своего друга

Военный два раза выстрелил в своего друга, в результате чего тот погиб.

В России военнослужащий из Амурской области застрелил своего товарища во время охоты. Он услышал шорох в кустах и решил, что там зверь.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 18 сентября. Двое военных решили охотиться рядом с деревней Кузнецово. Чтобы охота была максимально эффективной, российские военные решили разделиться и загонять зверя.

“В какой-то момент 37-летний Константин К. услышал шорох в кустах и решил, что там большой зверь. Человек дважды выстрелил в сторону шума и вдруг услышал крики своего товарища, 35-летнего Мамеда М. Тот подошел ближе и увидел друга с несколькими огнестрельными ранениями. На место вызвали скорую, однако медики не успели спасти Мамеда”, — написали в телеграмм-канале.

Напомним, что во Львовской области работник ТЦК с пистолетом в руках жестоко избил мужчину.

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