"Друзья подумали, что это конец": в Днепре спасают мужчину, которому пуля попала в голову (фото)

"Друзья подумали, что это конец": в Днепре спасают мужчину, которому пуля попала в голову (фото)

Мужчина получил смертельное ранение на войне России против Украины.

В Днепр санитарной авиацией доставили мужчину в критическом состоянии. Пуля попала Михаилу прямо в голову.

Об этом 13 марта сообщил генеральный директор областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"Друзья подумали, что это конец. Вызвали фельдшера, который при осмотре увидел слабую реакцию зрачка на свет. Санавиацией доставили прямо в реанимационный зал", — написал он.

Опытный врач "скорой" дорогой заинтубировал бездыханное тело, подключил препараты, поддерживающие давление и восстановил слабый сердечный ритм.

"В Мечникова сказал нейрохирургу, что дал ему шанс сюда добраться, дело за вами. Состояние Михаила критическое – глубокая кома, зрачки широкие, дыхание аппаратом. Решение военного времени – только в операционную, иначе погибнет", — пояснил Рыженко.

Врачи Мечникова срочно провели операцию, которая длилась восемь часов. К утру появилась малая надежда на жизнь пациента.

"Кома стала поверхностной, давление держит сам. Ранение смертельное. Михаилу многое необходимо, чтобы встать на ноги", — написал Рыженко.

Сергей Рыженко

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