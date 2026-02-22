ДШВ ведут наступление и освободили 8 населенных пунктов на одном из направлений

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

На Александровском направлении сейчас работают десантники. Силы ДШВ проводят операцию, чтобы помешать планам врага и отбить захваченные позиции.

Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск ВС Украины в Telegram.

Как отмечается в сообщении, основными задачами, которые стоят перед подразделениями группировки, является срыв планов противника по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях, разгром группировки войск противника и вытеснение его за пределы административной границы Днепропетровской области.

Реклама

Несмотря на активные штурмовые действия противника, подразделения группировки Десантно-штурмовых войск отражают все атаки и одновременно успешно проводят наступательные действия.

В командовании отмечают, что в целом ситуация на направлении очень динамичная. Противник удерживается за каждый метр захваченной территории, используя все имеющиеся ресурсы — как человеческие, так и технические. В то же время, несмотря на яростное сопротивление врага, подразделения группировки выполняют поставленные задачи и шаг за шагом освобождают украинскую землю.

Сообщается, что с начала операции группировкой Десантно-штурмовых войск совместно со смежными подразделениями восстановлен контроль над территорией площадью более 300 квадратных километров. Также отмечается, что эти районы были зачищены от диверсионно-разведывательных групп противника, а контроль восстановлен над восемью населенными пунктами.

Вместе с тем в командовании подчеркивают, что пока продолжается активная фаза операции, говорить о ее окончательных результатах пока преждевременно.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что контратаки Сил обороны Украины на Александровском направлении продолжаются, однако их интенсивность уже снизилась из-за ограниченных ресурсов и активного усиления противника резервами.