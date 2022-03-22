Дуда на саммите НАТО предложит отправить в Украину миротворческую миссию – СМИ

Соответствующее заседание состоится в четверг, 24 марта.

Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО 24 марта выдвинет Альянсу предложение о введении миротворческой миссии в Украину.

Об этом пишет польское издание kronika24.pl.

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"Президент Анджей Дуда едет на саммит НАТО в Брюсселе, где вместе с правительством представит предложение о миротворческой миссии в Украине", – говорится в сообщении.

В то же время заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич сказал журналистам, что такая миротворческая миссия НАТО в Украине "может через неделю, а может, через месяц станет возможной".

Напомним, 24 марта в Брюсселе запланирован внеочередной саммит НАТО в связи с полномасштабным нападением России на Украину. Кроме того, 24-25 марта состоится заседание Европейского Совета.