Президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Латвию рассказал, что посоветовал Владимиру Зеленскому принять капитуляцию России в Переяславе.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Дуда в Риге встретился с представителями польской общины. Он вспомнил о войне России, подчеркнув, что оккупанты снова пришли в Украину, чтобы убивать и грабить. Президент Польши добавил, что его страна и весь мир хотели жить с Россией в мире и заниматься экономическим сотрудничеством, однако оккупанты показали свое истинное лицо.

"К сожалению, как видите, это невозможно, потому что они нападают, грабят, убивают, хотят забрать свободу", – сказал Дуда.

Также президент Польши рассказал о своем недавнем разговоре с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что посоветовал Зеленскому подписать "мирный договор" с Россией в Переяславе.

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, когда эти пути разошлись, я вас прошу – когда вы победите Россию, когда россияне приползут к вам на коленях мир подписывать, то ведите их в Переяслав, пусть они с вами подпишут мир там. Пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и эту неволю от царизма до нынешней агрессии, от которой вы сейчас снова защищаетесь", – сказал Анджей Дуда.

Почему именно Переяслав является символическим городом

В г. Переяславе Киевской области в январе 1654 гетьман Богдан Хмельницкий и другие казацкие старшины провели так называемую "Переяславскую раду". На ней руководство Гетманщины поклялось на верность московскому царю. С этого времени часть Гетманщины перешла под протекторат Российской империи. Одновременно была дана царская гарантия сохранения государственных прав Гетманщины, которую впоследствии неоднократно нарушали, и в конце концов широкая автономия украинских земель и Запорожья была уничтожена, что имело катастрофические последствия, в частности ликвидация Запорожской Сечи и закрепощение украинцев.

Россия до сих пор манипулирует этими событиями и любит громко праздновать годовщину "Переяславской рады".

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