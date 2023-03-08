Дуда рассказал, какие самолеты Польша готова передать Украине: это пока не F-16

В будущем Украина получит современные истребители, считает Дуда.
Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что Польша готова передать Украине самолеты МиГ-29, которые сейчас находятся на вооружении у этого государства.
Об этом он сказал в интервью CNN.
"Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать Украине", — пояснил Дуда.
Дуда подчеркнул, что МиГ-29 Польша может сейчас передать нашему государству, поскольку украинские пилоты умеют им управлять. Он добавил, что в будущем Украина должна получить F-16.
"Я считаю, что Вооруженные силы Украины в будущем будут использовать F-16. Поэтому обучение летчиков сейчас так важно", — сказал президент Польши.
Напомним, по данным СМИ, США проверяют навыки украинских пилотов для возможного обучения на F-16.
Также министр иностранных дел Кулеба убежден, что Украине дадут современные истребители.
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