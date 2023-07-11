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Дуда рассказал, при каких условиях возможно размещение польских войск в Украине

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Дуда рассказал, при каких условиях возможно размещение польских войск в Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не исключает размещения польских войск в Украине

Дуда заявил, что Польша заинтересована, чтобы Украина как можно быстрее вступила в НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не исключает размещения польских войск в Украине при прекращении огня с Россией.

Об этом польский президент рассказал в интервью Bild.

"Все зависит от того, какие договоренности. Если Украина решит вести мирные переговоры с Россией и будет принято решение о "миротворческой операции" с участием западных военных, например, по охране соблюдения режима прекращения огня, Польша примет в ней участие", — сказал Дуда. .

Также он добавил, что это возможно при условии, что это решение поддержит НАТО.

Ранее президент Анджей Дуда заявил, что Польша заинтересована, чтобы Украина как можно быстрее вступила в НАТО. Она обладает сильной армией с большим опытом. Но на саммите в Вильнюсе 11-12 июля такого решения не будет – нужно дождаться окончания войны.

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Дата публикации
Просмотры
1005
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