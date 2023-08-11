Дуда считает, что Россия не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины

Президент Польши считает, что оккупанты могут попытаться устроить теракт на Запорожской АЭС.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российские агрессоры не будут использовать ядерное оружие против Украины.

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Об этом президент Польши заявил во время своего интервью изданию The Washington Post.

"Я думаю, что Россия не прибегнет к применению ядерного оружия в Украине", — сказал Дуда.

Польский президент напомнил, что ядерный арсенал в РФ находится под коллективным контролем многих людей, поэтому решение об использовании подобного оружия не может приниматься одним человеком.

"Если кто-то спросит меня о ядерной угрозе, я гораздо больше озабочен потенциальными проблемами с атомными электростанциями в Украине", — сказал дума.

Кроме того, он предположил, что российские агрессоры могут сделать что-нибудь на АЭС, что будет выглядеть как ядерная авария. Он отметил, что в настоящее время провокация на АЭС намного вероятнее применения ядерного оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что австрийский военный аналитик Том Купер считает, что у России есть до 40 ядерных боеголовок, которыми можно наносить удары.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ООН призвали "некоторые страны" не бряцать ядерным оружием.

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