Дуда сделал громкое заявление по поводу войны и возможных переговоров с РФ

Владимир Зеленский занимает очень жесткую позицию по обороне и отвоеванию территорий.

Президент Польши Анджей Дуда назвал ситуацию в Украине "очень сложной". Он призвал сделать все возможное, чтобы Киев смог вернуть оккупированные российскими захватчиками территории.

Такое заявление польский лидер сделал в интервью LRT. И добавил, что победа Украины — это знак того, что "международное право действует".

“Ситуация в Украине очень сложная… Украина хочет возобновить полный контроль над оккупированными территориями. Это также важно для всего мира, ведь это знак того, что международное право действует», — заявил Дуда.

По словам польского президента, он "всегда говорил на международной арене", что Украина нуждается в непрерывной помощи партнеров. Дуда отметил, что в настоящий момент нашей стране критически не хватает боеприпасов.

Говоря о потенциальных переговорах о мире с РФ и возможных уступках, польский президент отметил, что пока "не слышал никаких разговоров о мирных переговорах".

Сейчас они точно не ведутся. Я знаю, что Владимир Зеленский занимает очень жесткую позицию по обороне и отвоеванию территорий. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла вернуть все отобранные у нее территории”, — сказал Дуда.

Напомним, заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан заявил, что войну в Украине лучше закончить путем переговоров, а не с помощью оружия.

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