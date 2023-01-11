Дуда во Львове пообещал поддерживать Украину и передавать оружие для защиты от России

Дуда поблагодарил Зеленского за приглашение в Украину.
Президент Польши Анджей Дуда во время своего визита во Львов пообещал и дальше поддерживать Украину и передавать оружие для ВСУ.
Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Украины и Литвы 11 января, который транслирует польское телевидение.
"Хочу поблагодарить обоих президентов за еще одну встречу в форме Люблинского треугольника, которая становится нашей традицией, и от всего сердца благодарю президента Зеленского за приглашение", — сказал президент Анджей Дуда.
Он добавил, что президенты снова встречаются втроем, как это было в декабре 2021 года в Гуте на Прикарпатье.
"Именно Польша была первой страной, которая оказала масштабную помощь Украине в условиях российской агрессии. Мы поддерживаем Украину политически и будем продолжать снабжать Украину оружием, также в рамках значительно ускоренной модернизации польской армии", — сказал президент Польши.
Напомним, во Львов в среду, 11 ноября, на встречу с Владимиром Зеленским прибыли президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа. Лидеры трех государств подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.
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