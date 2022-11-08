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Дуда заявил, что агрессия РФ угрожает международным усилиям по предотвращению климатической катастрофы

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Дуда заявил, что агрессия РФ угрожает международным усилиям по предотвращению климатической катастрофы

Фото: Associated Press

Дуда отметил необходимость быть независимыми от российских ископаемых топлива.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину привело не только к глобальному кризису безопасности, но и может нивелировать достижения международного сообщества по предотвращению климатической катастрофы.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на конференции ООН по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе, сообщает PAP.

По его словам, дополнительные выбросы из-за развязанной Россией войны превышают уровень, генерируемый рядом стран за целый год".

Дуда призвал мировое сообщество "оказывать давление на Россию и одновременно активизировать усилия, чтобы быть независимыми от российских ископаемых топлива".

"Преступная агрессия России против Украины привела к огромным человеческим жертвам, разрушению украинской инфраструктуры и экономики, а также экологическому ущербу. Сегодня нам действительно нужна солидарность. Мы должны сделать все, что в наших силах, для скорейшего прекращения российской агрессии", — сказал польский лидер.

Дуда подчеркнул, что РФ должна понести ответственность и все возместить.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что на Донбассе россияне не убирают своих убитых наемников с поля боя и эта проблема приобретает уже экологический характер, ведь трупный яд попадает в грунтовые воды, а мертвые тела объедают животные.

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Дата публикации
Просмотры
223
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