Дуда заявил, что Польша должна требовать от России возмещения за Катынское преступление

Дуда заявил, что Польша должна требовать от России возмещения за Катынское преступление

РФ несет на себе унаследованную ответственность за Катынское преступление. Дуда считает, что Варшава должна инициировать уплату Москвой возмещения.

Польша должна обращаться в международные судебные институции о признании ответственности России как правопреемницы СССР за Катынское преступление.

Об этом во время встречи с семьями жертв Катынского преступления заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает официальный сайт главы польского государства.

“Я не сомневаюсь, что российское государство сегодня несет на себе унаследованную ответственность за Катынское преступление. И если мы сегодня можем кому-нибудь предъявить претензии, это к российскому государству. И я считаю, что по этому пути нужно идти”, — отметил Дуда.

Он подчеркнул, что чувствует моральную и историческую обязанность перед поляками "возобновить попытку получения от международных судебных органов утверждение факта преступления и установления ответственного за это преступление".

Напомним, что еще в 2012 году Страсбургский суд признал катынский расстрел преступлением, однако отказался заставлять Россию возобновлять расследование дела.

"Катынское дело" о расстреле в 1940 года тысяч пленных польских военнослужащих сотрудниками НКВД долгие годы усложняло отношения между Россией и Польшей. Отметим, в результате массового расстрела в Катыни в 1940 году погибли 14 тысяч польских офицеров. Их родственники в течение многих лет пытаются добиться реабилитации расстрелянных, но пока безуспешно.

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