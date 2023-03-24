"Дуэль артиллеристов и война логистики": Дмитрашковский объяснил, почему россияне проигрывают войну против Украины

У россиян плохая логистическая ситуация. И это главная причина их поражений. В то же время, украинские военные довольно точно уничтожают то, что оккупантам удалось собрать.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

“Главной причиной является обеспечение. Эта война – дуэль артиллеристов и война логистики. Важна возможность вовремя и в достаточном количестве поставлять боеприпасы и горючее для того, чтобы вести наступательные действия. К великой нашей радости, довольно точно работают наши пушкари, систематически уничтожая склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов, скопления техники и личного состава”, — рассказал Алексей Дмитрашковский.

Также он добавил, что это достаточно сильно подрывает наступательный потенциал врага, срываются все его планы.

"Например, случай, когда россияне попытались штурмовать позиции на Угледарском направлении, применяя технику. Танк вышел, отработал боекомплект и следующий выход этого танка был целых пять часов. Соответственно, это все время, за которое была уничтожена не одна мясная волна, которая наступала на наши позиции. На сегодняшний день проблемы логистики все чаще возникают у российских воинов. Также причиной поражения является отношение офицеров к личному составу. Потому что настроения, с которыми воюют украинские военные и настроения наших московских оппонентов, значительно отличаются", — подчеркнул Дмитрашковский.

Напомним, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий прогнозирует, что Россия еще два года может вести войну против Украины.

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