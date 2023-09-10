Дуэль Leopard и двух танков оккупантов – мощное видео с начала контрнаступления

В Сети появилось видео сражения между немецким танком Leopard 2 и двумя российскими танками.

Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, это очень редкие кадры боя, произошедшего к югу от села Малая Токмачка еще в начале контрнаступления в Запорожской области.

На видео видно, как российская техника находится в 1,5 км от Leopard. Во время непродолжительного боя немецкий танк попал в один из вражеских танков, после чего обе боевые машины оккупантов сбежали с позиций.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, это видео показало очень редкое явление в наше время – танковое сражение. Ведь в 90% случаев танки используются в боевых действиях не для проведения танковых дуэлей, а для огневой поддержки пехоты или как артиллерию.

"Если данное видео не является монтажом, то Leopard 2A6 разматывает два российских танка, неопределённой модификации, но вероятнее всего Т-72Б3 либо Т-80БВМ.Плюс боя - полтора километра и высокая точность попадания. То, что называется - точно в цель. Это лишь подтверждает то, о чём я говорил ещё в 2022-м. В реальной танковой дуэли у советских, читай российских танков, нет шансов против Leopard 2 на дальних дистанциях. Leopard 2 "видит" лучше противника, его СУО и пушка надёжнее и точнее. И это мы увидели на видео", — прокомментировал видео эксперт.

Как пояснил Коваленко, два российских танка оказались беспомощными против одного Leopard 2A6 потому что на таких дистанциях у Т-72/Т-80 вероятность точного поражения, без пристрелки, крайне мала.

"Даже в случае попадания, пробитие брони Leopard 2 сведено к минимуму. Поэтому, после первого попадания по российскому танку, пара принимает решение ретироваться, что вполне разумно. Что же до выживаемости российского танка, то, более чем очевидно, что Leopard 2A6 отстрелялся осколочно-фугасным снарядом", – резюмировал он.

Leopard заставил бежать оккупантов с поля боя: кадры дуэли танков

Напомним, эксперт назвал основные недостатки танков Leopard 1.

Читайте также: