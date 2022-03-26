Дух украинцев – несокрушимый: в харьковском метро между взрывами состоялся концерт классической музыки (видео)

Музыканты исполнили гимн Украины, а также произведения Скорика, Баха, Шуберта.

Даже в такое тяжелое время для жителей города-героя Харькова, которые находятся под постоянными вражескими обстрелами" сыграли концерт классической музыки. Мероприятие состоялось в одном из бомбоубежищ Харькова.

Видео опубликовали на телеграмм-странице "Харьков NOW".

На одной из станций выступил струнный квинтет. Музыканты исполнили гимн Украины, а также произведения Скорика, Баха, Шуберта. Перед выступлением слово взял городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Я горжусь тем, что мы все – харьковчане. Я горжусь, что Харьков – это город-герой. На самом деле, месяц назад мы думали совсем по-другому. Мы думали, как устроить фестиваль музыки, но это было давно. И Харьков сегодня доказал, что мирный город может взять вместе с военными, с бойцами Теробороны оружие в руки и защищать город, и защищать всю Украину. Я горжусь каждым из вас, потому что вы все — герои", — сказал Терехов.

Цель этого концерта – поднять боевой дух каждого украинца, чтобы наблизить победу Украины над Россией.