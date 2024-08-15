Думаем, как обменять украинцев на 102 российских военных, взятых в плен СБУ — Малюк

Василий Малюк сообщил, что после того, как пленные предоставят исчерпывающие показания и с ними будут проведены все предусмотренные законом процедуры, Украина сможет вести переговоры по их обмену с РФ.

Бойцы Службы безопасности Украины успешно работают, чтобы максимально пополнить наш обменный фонд. Спецназовцы СБУ провели филигранную операцию, в результате которой 102 россиянина попали в плен. Спецслужба в перспективе уже думает о том, как максимально эффективно воспользоваться этим, чтобы вернуть наших защитников домой.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время брифинга.

"Сейчас с пленными россиянами работают военная контрразведка и следователи СБУ. В частности, чтобы задокументировать военные преступления, совершенные ими", – отметил он.

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Малюк сообщил, что после того, как пленные предоставят исчерпывающие показания и с ними будут проведены все предусмотренные законом процедуры, Украина сможет вести переговоры по их обмену с РФ.

"Возвращение украинских защитников – это сверхприоритетная задача, поставленная Верховным главнокомандующим, президентом Владимиром Зеленским. И это весомая часть нашего функционала", – отметил глава СБУ.

По словам Малюка, теперь расширяется переговорная группа, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занималась подготовкой обменов. В частности, в нее будут входить представители СБУ, МВД, ВСУ, ГУР, СВР и омбудсмена.

Напомним, в Курской области спецназовцы СБУ взяли в плен более 100 россиян. Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 102 пленных россиянина ЗА РАЗ! Вот улов на Курщине!

Продвижение на Курщине! Россияне сдаются в плен целыми ротами!