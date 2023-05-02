"Думал, что такое бывает только в кино": американец рассказал о пытках, которые к нему применяли россияне

У русских не просто неуважение к человеческой жизни или пренебрежение к человеческой жизни, у них открыта злоба к человеческой жизни.

Ветеран США, после начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину, решил присоединиться к силам обороны, рассказал, какие пытки к нему применяли оккупанты после того, как он попал в плен.

Об этом он рассказал в своем интервью " Голосу Америки ".

Дрюке заявил, что перед тем как уехать в Украину, он уже участвовал в двух военных кампаниях в Ираке.

Он отметил, что война в Украине отличается от иракской тем, что здесь носят униформу, поэтому можно сразу распознать, будь то гражданский или враг.

"На войне в Украине, к счастью, россияне носят униформу, так что это помогло, было легче выявить врага. Но у них очень, очень жестокая насильственная культура. И это не просто неуважение к человеческой жизни или пренебрежение к человеческой жизни. Это открытая злоба к человеческой жизни. человеческой жизни.И потому жестокость, которую мы видели, которую россияне делали, не сравнить с плохими вещами, которые делали повстанцы в Ираке", — сказал Дрюк.

Мужчина рассказал, что после приезда в Украину он сначала участвовал в подготовке украинских военных. Позже Дрюкэ вступил в ряды одного из подразделений ГУР в Харьковской области и попал в плен на первой же задаче.

"Наша команда из восьми человек обнаружила, что перед нами целый механизированный батальон — несколько сотен военных, танки, БМП и т.д. И поскольку они нас значительно преобладали, мы разделились. Мы с Энди (военный доброволец с Алабамы Энди Гьюн. — Ред.) .) были новичками в подразделении, и не знали точно, где находимся, наши разведданные показывали, что село поблизости было дружеским, и поэтому мы решили: хорошо, пройдемся через лес, уклоняясь от артиллерии, танков и всего прочего. и найдем своих. Но когда мы туда приехали, россияне уже захватили село. Так что им удалось схватить нас. Они продержали нас около 24 часов на своем посту, а затем начали процесс отправления", — сказал Дрюке.

Муж рассказал, что русские солдаты относились к ним нормально, даже предлагали сигареты, а вот офицеры явно хотели убить и не сделали этого только потому, что американцы представляли собой хорошую "разменную монету".

Мужчин после держания на блокпоста около одних суток, увезли на территорию России. Там начались сильные допросы и пытки. Дрюке заявил, что россияне производят вещи, которые, как он думал, делают только в кино.

"Они клялись, что мы из ЦРУ, потому что я был химиком в армии. Они думали, что я ходил по Украине, обучая людей производить биологическое оружие, и независимо от того, что мы им говорили, они хотели верить в эту ложь так сильно, что надеялись просто выбить ее из нас", — рассказал Дрюке.

Позже Дрюке повезли в так называемую "ДНР", где его хотели "судить" и казнить. Даже назначенный оккупантами адвокат говорил о том, что его и Гьюна казнят.

"В течение того месяца были более интенсивные допросы, интенсивные пытки, например, они четыре раза подключали меня к автомобильному аккумулятору, потому что думали, что я о чем-то лгу. Я был в изоляторе. Я выживал на диете из грязной воды с чем-то плавучим в ней, а также цвел хлебом в течение месяца", — рассказал американец.

Позже пленных привезли в бывшую украинскую тюрьму, как думает Дрюке, это была тюрьма "Изоляция".

"Там было три камеры с англоязычными людьми, и ежедневно они выводили нас на то, что мы называли прогулкой, поэтому мы могли кричать через стены другим англоязычным и иметь возможность общаться и сочувствовать. И это действительно хорошо поднимало дух. Также там нас перестали. пытать и избивать", — рассказал он.

Также заключенных держали в ужасных условиях, у них не было доступа к чистой воде, а кормили кашей, в которую иногда клали разные части животных, в том числе кишечник с внутренностями.

"Там была сильная антисанитария. У нас не было доступа к Красному Кресту, мы не получали никакой информации, они все еще пытались провести нас из-за того фальшивого судебного процесса", — заявил он.

Также Дрюке рассказал, что в плену его заставляли стоять по 18 часов в неудобной позе и держали в одиночной камере в течение полутора месяцев. Вы не может сказать более точно, потому что там не было окон, а еду приносили с разными интервалами. Единственным способом понять, какое время суток, была музыка, которую захватчики использовали в качестве пыток.

"Они думали, что это пытки, потому что это была очень громкая и агрессивная музыка. Но это было очень похоже на американскую металл-музыку, которую мне запрещали слушать в средней школе... Так что пока звучала музыка, я мог понять, что большинство песен продолжаются три-четыре минуты, и если я счел песни, то мог получить приблизительное представление о том, сколько времени прошло", — рассказывает Дрюке. Позже россияне перестали включать музыку.

"Я действительно не помню многих деталей, которые они хотели, чтобы я сказал. Но их общая идея была в том, что они хотели использовать меня, чтобы я сказал, что украинцы бомбили жилые кварталы на Донбассе. И что, знаете, Россия не совершала всех этих военных преступлений, просто очевидную ложь, и я сделал все возможное, чтобы не сказать, но шесть или восемь парней, как только я выходил из комнаты, просто собирались выбить это из меня, они были в комнате и наблюдали, и каждый раз., когда я не делал то, что они хотели, они записывали это, и я платил за это. Для меня важнее было сохранить честь, а не распространять ложь об Украине. И я скорее хотел быть избитым, чем лгать", — говорит Дрюке.

Затем с россиянами договорились об обмене Дрюке и других пленных. Людей увезли на обмен, но они этого не знали и думали, что их везут на казнь.

"Они отвели нас в большую камеру. Мы были там пару часов. Они надели нам на головы полиэтиленовые пакеты, замотали туго-туго руки скотчем, взяли этот скотч и потом тесно замотали глаза. А потом нас усадили в кузов военной машины в неудобных позах. И в течение суток мы оставались в этих ужасных, мучительных позах, не зная, куда едем… Мы предполагали, что это, вероятно, будет просто массовая казнь, но в конце концов заметили, что нас привезли в Россию в маленький международный аэропорт, где ждал большой самолет Saudi Air", – рассказал он.

Дрюке был убежден, что их не пустят в самолет, а когда самолет вылетел, он ожидал, что самолет собьют.

"Но потом представители Саудовской Аравии в самолете сказали: "Вы в безопасности, мы вас увольняем, мы отвезем вас в безопасное место". Они дали нам чистую одежду, нам дали поесть, дали нам сигареты. Саудовцы очень хорошо позаботились о нас, они немедленно отвезли нас в больницу", — говорит он.

Мужчина знает, что в США многие считают рассказы о россиянах пропагандой, но Дрюке приглашает их поговорить, потому что он является живым свидетелем того, какую пытку применяют российские захватчики.

"Я знаю, что в Америке многие говорят, что это все пропаганда, что Россия на самом деле не совершает военных преступлений. И мой ответ им: придите, поговорите со мной. Я — живое доказательство ужасных вещей, которые они делают с людьми. И я могу вам сказать, что это по-настоящему", — подчеркивает он.

Мужчина проходит реабилитацию и занимается общественной деятельностью, чтобы рассказать правду о войне.

Он отметил, что США должны предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы ВСУ могли оградить страну от российских захватчиков.

"Нужно прислать именно то, что сейчас нужно Украине, потому что они собираются выиграть войну. Украинцы – какие-то ярые борцы, они впечатляют. Они квалифицированы. Они очень быстро учатся. И они абсолютно настроены выиграть эту войну. И они сделают это, если мы продолжим предоставлять им необходимые для этого средства", – сказал Дрюке.

"Я делаю все, что могу, на местах, я даю многочисленные интервью для СМИ, я выступаю с речами, я провожу беседы со школьниками, преподаю уроки. Поэтому, надеюсь, работая по обе стороны, мы можем действительно донести до жителей Алабамы и остальной стране, насколько эта война важна не только для Украины, но и для мира.Вы знаете, если Путин не остановится на этом, он не будет доволен.Он собирается захватить Молдову, заберет страны Балтии, в конце концов он начнет идти в Польшу. Я думаю, что Америка должна осознать, что если мы будем ждать слишком долго, есть очень большая вероятность, что Россия окажется у нашего порога, и мы начнем эту войну, поэтому нам нужно остановить это сейчас, не только для того, чтобы нам не пришлось. с этим бороться, а чтобы украинцы перестали с этим бороться и чтобы украинцы перестали погибать", — резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось об истории парня, сбежавшего из российского плена.

Кроме того, мы ранее информировали, что оккупанты заставляют пленных украинцев проходить так называемые "сессии по денацификации", предусматривающие жестокие побои. Кроме того, пленных подвергают поражению током с помощью военного телефона, что российские террористы называют "звонком Путину".

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