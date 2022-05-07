"Думал, укропы – село, ничего не могут": военные РФ испугались ВСУ и ищут способы не участвовать в войне

"Думал, укропы – село, ничего не могут": военные РФ испугались ВСУ и ищут способы не участвовать в войне

Российские военные, почувствовавшие на собственной шкуре силу ВСУ, рассматривают любые способы избегания участия в боевых действиях.

Путинские "воины" ждут объявления мобилизации и жалуются друг другу, что контрактников могут по несколько лет не увольнять из армии.

Об этом говорится в новом перехваченном разговоре двух военных РФ.

Во время разговора двое кафиров обсуждают разные варианты отъезда с территории Украины. Самый вероятный из них – отказ от участия в боевых действиях: "Максимум – дисциплинарный батальон… Максимум – полгода дадут. Но что за полгода. Намного лучше, чем терпеть эту х…".

Также они жалуются на неожиданно сильную украинскую армию: "Думал укропы – село, ничего не могут. А когда сюда приехал, то подумал, что мало нам показывали, сколько они колонн разбили наших. Ездим по дорогам только ночью. Где укропы? Х… его знает ".

В конце разговора кафиры обсуждают взрывы в российском Белгороде и возможную причастность к этому ВСУ. Один из собеседников удивляется, как это возможно, ведь, по его мнению, украинская армия оцеплена "в кольце". На что получает ответ: "В каком кольце, кто сказал такое? Будь в кольце, не поставляли бы им оружие".

Напомним, 7 мая иностранные СМИ сообщали, что Путин подписал указ о переброске войск из Сирии в Украину, потому что ему нужна хоть какая-то победа до 9 мая. Этими силами он хочет ускорить процесс захвата Донбасса.

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