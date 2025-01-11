"Думали, что шутка": жительница Курщины рассказала, как не верила, что на улицах ВСУ, а не россияне

Жительница признается, что когда она услышала, что на территорию Курщины вошли украинские военные, то подумала, что это шутка.

Жительница села Казачья Локня Курской области, подконтрольная Силам обороны, рассказала, что в начале операции в августе местные жители очень боялись украинских военных.

Об этом говорится в сюжете "ТРО Медиа".

"Пока вони (ЗСУ – Ред.) до нас относються нормально, хорошо. Вже п'ятий місяць, хлопці. Ми конешно первий місяць дуже їх боялися. Я правду вас говорю. Ми даже сиділи по хатах. Картоплю я копала вже в октябрі-місяці. Бо боялися на город вийти. Бо вони стріляли. А тоді ми їх спрашували, вони казали не боятися, бо ми збиваєм дрони. То тоді вже люди начали ходити на городи. Хлопці до нас относяться нормально, я поганого нічо не скажу", – рассказывает местная жительница на характерном для региона суржике, который ближе к украинскому языку, чем русскому.

Тем не менее, русских солдат она называет "наши", а украинских защитников – "ваши".

Женщина жалуется, что о наступлении украинских войск местные жители ничего не знали, эвакуация российские власти не проводили. Жительница признается, что когда она услышала, что на территорию Курщины вошли украинские военные, то подумала, что это шутка.

"Машина їхала по дорогі, я остановила – ваші хлопці їхали на машині. Я ж не знала. Говорю: "Здравствуйте. Ребята, ето російскіє войска?". А вони кажуть: "українські". Я думала, він шутить. Це було в перший день (Курской операции – Ред.). Прошу, "хлопці, ви хоч не трогайте, ми – мирні жителі", – отмечает она.

Напомним, что ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

Пленные КНДРовцы не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.

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