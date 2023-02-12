"Вагнеровцы" рассказали о своем опыте на войне в Украине.

Бывшие бойцы ППК "Вагнер", ранее работавшие в российских колониях, рассказали, что ехали воевать в Украину с "польскими наемниками".

Об этом пишет CNN.

Как говорится в издании, бойцы находились якобы в плену украинских военных. Один из них отбывал 20-летний срок за непреднамеренное убийство.

"Нас было 90 человек. Шестьдесят человек погибли в первом штурме, были убиты минометным огнем. Несколько человек получили ранения", — вспоминает оккупант свой первый штурм в районе Белогоровки Луганской области.

Он рассказал, что после поражения первой группы "сразу отправляют вторую, а затем и третью".

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Второй бывший боец вспомнил, что участвовал в штурме под Лисичанском, который длился пять дней. Тогда из-за заложенных мин семеро ребят погибли сразу.

"Мы не могли отступить без приказа, потому что если мы не выполним приказ, нас убьют", — говорит он.

Он продолжает, что один человек остался на позиции, это был его первый штурм.

"Мы получили приказ бежать вперед, а он скрылся под деревом и отказался. Об этом доложили командованию, и все. Его отвели на 50 метров от базы. Он рыл себе могилу, а затем был расстрелян", — рассказал мужчина.

Бывшие "вагнеровцы" рассказали и о том, что их глава Евгений Пригожин лично приезжал в колонии, где они отбывали наказание. Он предлагал им заключить шестимесячный контракт в обмен на помилование.

Мужчины также уверяют, что не имели реального представления о происходящем на войне в Украине.

"Мы думали, что будем сражаться с поляками и разными наемниками, немцами, мы не думали, что там остался кто-то из украинской армии — мы думали, что они уехали из страны", — говорит один из них.

Также кафир заявил, что "никто не думал, что ВСУ действительно будут воевать за свою страну, за своих близких", и якобы узнали об этом только на территории Украины.

Напомним, что под Москвой местные жители обнаружили тайное захоронение " вагнеровцев ", которых из Украины вывозят дальнобойщики.

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